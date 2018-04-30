السويحلي يتوج ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة للمرة الثامنة في تاريخه.





طرابلس 30 أبريل 2018 (وال)- توج فريق السويحلي ببطولة الدوري الليبي

للكرة الطائرة، بعد تفوقه على أهلي بنغازي بثلاثة أشواط لشوط واحد في

المباراة التي أقيمت بصالة غريان اليوم الاثنين، وأدارها الحكمان

عبدالحكيم رمضان، وجلال دهان.

الأشواط انتهت بالنتائج التالية : (20 - 25 / 25 - 23 / 25 - 21 / 25

- 19).

يذكر أن هذه هي المرة الثامنة التي يتوج فيها السويحلي بلقب بطولة

الكرة الطائرة، حيث توج بالبطولة أعوام 1991 - 1997 - 1999 - 2002 - 2014

- 2014 - 2016 والآن 2018.

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