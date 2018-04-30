مقتل 26 وإصابة 60 في هجوم على قاعدة عسكرية في سوريا.





القاهرة 30 أبريل 2018 (وال) - اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان

ان 26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 60 آخرون بجروح جراء هجوم

بالقذائف على قاعدة عسكرية بمحافظة حماه وسط سوريا كانت تضم قوات إيرانية

.

ووذكر المرصد أن من بين الضحايا هناك 4 عناصر من جنسيات سورية والباقي من

إيران وبلدان عربية، بحسب بيان المرصد.

ووقع الهجوم ليلة الأحد في "اللواء 47" في منطقة ريفية جنوبي حماه، أبرز

تمركزات القوات الإيرانية الموالية لحكومة دمشق.

وأكد المرصد أن الهجوم وقع بالصواريخ وقذائف المدفعيات في حين لم يتم

سماع تحليق أية طائرات فوق المنطقة.

ولم يستبعد المرصد ارتفاع عدد الضحايا القتلى نظرا لوجود جرحى في حالات

خطرة فضلا عن وجود مفقودين.