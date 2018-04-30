نقل البحارة الثلاثة الكوريين الجنوبيين بعد الافراج عنهم إلى ميناء تيما الغاني.





سيول، 30 أبريل 2018 (وال) - أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات

المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن السفينة الحربية الكورية

الجنوبية "مونمو العظيم" التابعة لوحدة تشونغ هيه البحرية نقلت 3 بحارة

كوريين جنوبيين تم الإفراج عنهم عقب اختطافهم من قبل قراصنة مجهولين في

مارس الماضي، إلى ميناء تيما الغاني.

وذكرت الهيئة أنه تم استلام البحارة المفرج عنهم من القوات البحرية

النيجيرية إلى الوحدة البحرية الكورية الجنوبية في المياه بالقرب من

نيجيريا، ونقلهم إلى ميناء تيما في غانا، مضيفة أنهم وصلوا إلى الميناء .

وأضافت الهيئة أن وحدة تشونغ هيه البحرية وصلت إلى خليج غينيا في يوم 15

أبريل الجاري، وتتولى مهام حماية السفن الكورية الجنوبية العاملة في

المياه، ومارست ضغطها للإفراج عن البحارة الكوريين الجنوبيين الثلاثة في

أسرع وقت مقارنة بتحرير البحارة المختطفين الآخرين.