ايطاليا تعلن تراجع تدفقات المهاجرين في أبريل .





روما 30 ابريل 2018 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية الايطالية الايطالية

اليوم الاثنين عن تراجع وصول المهاجرين للشهر العاشر على التوالي.ووفق بيانات الداخلية الايطالية ، فإن الأشهر الاربع الأوائل من العام

الجاري شهدت وصول أربعة آلاف و667 مهاجر ، أي أقل بنسبة 74.6?، مقارنة

بالثلاثة وسبعين ألفا و235 الذين تم تسجيل وصولهم إلى التراب الإيطالي

خلال نفس الفترة من عام 2017.

وكانت نهاية الاسبوع قبل الماضي قد شهدت وصول 1500 مهاجر خلال 48 ساعة ،

وعقب ذلك برزت مخاوف من موجة هجرة جديدة منطلقة من ليبيا وإرتفعت أصوات

من جانب الأحزاب اليمينية مطالبة بإغلاق الحدود البحرية الايطالية قبالة

مياه المتوسط وطرد المهاجرين غير النظاميين.