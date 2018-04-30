سعر خام أوبك يواصل ارتفاعه مسجلا 71.

24 دولارا.



فيينا 30 أبريل 2018 (وال) - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط

"الاوبك " ان سعر خام سجلت في تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة

0.33% (0.24 دولار)، مسجلا 71.24 دولارا للبرميل امس .

وبينت المنظمة أن سعر خام أوبك حافظ على مستواه فوق الـ70 دولارا

لليوم السابع على التوالي.

بينما استهل سعر خام القياس الأوروبي، برنت، تسليم القادم تعاملات اليوم

بسوق العقود الآجلة بلندن بانخفاض بنسبة 0.49% مقابل ختام الجلسة

السابقة، ليصل إلى 74.28 دولارا للبرميل.