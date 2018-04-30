مدراء الاذاعات المحلية يطالبون باعادة النظر في تبعيتهم الادارية وأن يكون الجسم الذي يشرف عليها مختصاً في المجال الاعلامي.

طرابلس 30 ابريل 2018 (وال)- عقد مدراء الاذاعات المحلية بليبيا اليوم الاثنين لقاءً تشاورياً بمقر قناة ليبيا الوطنية وبحضور مدير عام القناة الاستاذ عطاالله المزوغي ومدير الشؤون الادارية بالهيئة العامة للاعلام والمكلف بتسييرها اسماعيل الشويخ . وتناول اللقاء المشاكل والصعوبات التى تمر بها الاذاعات المحلية بمختلف مدن البلاد وماتعانيه من اهمال وقلة امكانيات ، في ظل انقسام وتعدد تبعيتها الادارية والمالية وانعدامها للبعض الاخر . كما تم مناقشة مسألة توحيد الخطاب الاعلامي بما يخدم قضايا الوطن والمواطن والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية اضافة الى مواجهة اساليب التأجيج وخطاب الكراهية والعنف والتأكيد على خطاب وحدة الصف والمصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين وتفويت الفرصة على محاولات تسخير المنابر الاعلامية المحلية لبث الفرقة وزرع الفتن . وطالب مدراء الاذاعات المحلية بليبيا خلال هذا اللقاء باعادة النظر في التبعية الادارية لها والتأكيد على ضرورة ان يكون الجسم الذي يشرف عليها مختصاً في المجال الاعلامي وتحديدا الهيئة العامة للاعلام أو قناة ليبيا الوطنية .





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