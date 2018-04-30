وزارة الداخلية تنظم ملتقاها الأول للعلاقات العامة يوم الثاني من مايو المقبل .الإثنين ، 30-04-2018 - 14:34:00

وزارة الداخلية تنظم ملتقاها الأول للعلاقات العامة يوم الثاني من مايو المقبل .طرابلس 30 ابريل 2018 (وال) - تعتزم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تنظيم الملتقى الأول لممارسي العلاقات العامة في الأجهزة الأمنية والضبطية تحت شعار" عطاء_فاعلية_تميز" .
وأفاد رئيس مكتب الإعلام الأمني مقدم محمد بوعبد الله وكالة الأنباء الليبية أن الملتقى سيقام بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس .
وأوضح أن هذا الملتقى سيعقد في الثاني من شهر مايو المقبل بمدرج قسم الكيمياء بجامعة طرابلس .
ودعا بوعبدالله في هذا الخصوص كل الجهات ذات العلاقة والمهتمين بهذا المجال لحضور هذا الملتقى.

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