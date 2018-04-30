وزارة الداخلية تقيم ملتقاها الأول للعلاقات العامة يوم الثاني من مايو المقبل .

طرابلس 30 ابريل 2018 (وال) - تعتزم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إقامة الملتقى الأول لممارسي العلاقات العامة في الأجهزة الأمنية والضبطية تحت شعار" عطاء_فاعلية_تميز" .

وأفاد رئيس مكتب الإعلام الأمني مقدم محمد بوعبد الله وكالة الأنباء الليبية أن الملتقى سيقام بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس .

وأوضح مقدم بوعبد الله إلى أن هذا الملتقى سيعقد في الثاني من شهر مايو المقبل بمدرج الشهيد رشيد كعبار بالجامعة .

ودعا في هذا الخصوص كل الجهات ذات العلاقة والمهتمين بهذا المجال لحضور هذا الملتقى.



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