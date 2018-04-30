الثلاثاء عطلة رسمية في انحاء ليبيا بمناسبة عيد العمال العالمي .





طرابلس 30 ابريل 2018 (وال)- يحتفل العمال في ليبيا ومعهم العمال في كل

انحاء العالم في الاول من مايو من كل عام بعيد العمال العالمي

وبالإشارة إلى القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية سيكون

يوم الثلاثاء الاول من مايو عطلة رسمية في انحاء البلاد .

وكان الاتحاد العام لعمال ليبيا قد اصدر بيانا اليوم الاحد قدم فيه

التهاني لكل العمال الشرفاء في ارجاء الوطن بمناسبة عيد العمال الذي

يحتفل فيه الشغيلة في كل انحاء العالم بعيدهم .

(وال)