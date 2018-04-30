شركة هاتف ليبيا تقيم ورشة عمل لمعالجة الملاك الوظيفي بالشركة .

طرابلس 30 أبريل 2018 (وال) - أقامت شركة هاتف ليبيا الاحد بطرابلس

ورشة عمل لمعالجة الملاك الوظيفي للشركة واعطاء الموظفين حقوقهم مقابل السنوات الطويلة التي قدموها في مجال عملهم بتفاني واخلاص .

وحضر أعمال الورشة رئيس مجلس الادارة بشركة هاتف ليبيا الدكتور

"محمود الأوجلي" ومدير عام الشركة المهندس " حسين طويلب " وأمين مجلس دراسة الملاك الوظيفي "مصطفى كرازة" وعضو لجنة الملاك "عمر الجبالي" وعدد كبير من العاملين بمختلف فروع الشركة على مستوى ليبيا.

وأثنى مدير عام الشركة "حسين طويلب" في كلمه له بالشكر للموظفين بهذه الشركة لسنوات العمل والعطاء والاخلاص التي قدموها في سبيل النهوض بأداء عمل الشركة.

وأوضح "طويلب" بأن ورشة العمل العمل هذه تأتي لإيجاد الحلول الناجحة

ولوضع مقترحات للملاك الوظيفي بالشركة بما يخدم الموظفين من بداية عملهم حتى سن التقاعد.

وخلصت ورشة العمل إلى تكليف لجنة تهتم بمتابعة المقترحات التي طرحت من قبل الموظفين بشركة هاتف ليبيا لإيجاد الحلول المناسبة للملاك الوظيفي وصولا إلى منحهم حقوقهم كاملة.

..(وال).