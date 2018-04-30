النشرة الاقتصادية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية.



طرابلس 30 ابريل 2018 ( وال ) -

== قبرص تعلن استمرارها في التنقيب في البحر المتوسط .

* أبوظبي -- أعلنت شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني"، اعلنت بأنها

ملتزمة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه قبالة قبرص رغم جهود تركيا

لوقف تلك العمليات.

وصرح كلوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة عقب اجتماع مع الرئيس

القبرصي، نيكوس أناستاسياديس: "حتى الآن استثمرنا نحو 700 مليون يورو

(850 مليون دولار) في قبرص وذلك يعني أننا ملتزمون بشكل كبير تجاه هذا

البلد"، وفق "فرانس برس".

وأضاف أن الشركة ملتزمة التنقيب عن النفط في جميع الحقول قبالة قبرص،

التي لدى الشركة تراخيص بشأنها.





== تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا.

* أبوظبي - تراجع إنتاج السيارات في ابريطانيا أكثر من 6 بالمئة خلال

الشهور الثلاثة الأولى من عام 2018، حيث يسود القطاع القلق بشأن مستقبل

سيارات الديزل وآفاق التصدير بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وأنتج مصنعو السيارات 440 ألفا و426 سيارة في الفترة بين يناير ومارس،

بانخفاض 6.3 بالمئة على أساس سنوي.

وفي شهر مارس وحده، تسارعت وتيرة الانخفاض على أساس سنوي إلى 13.3

بالمئة، حيث تسبب الطقس السيء في اضطراب سلاسل الإمداد.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات، لوسائل الاعلام بان

"الانخفاض بمعدل في خانة العشرات في تصنيع السيارات، أمر مقلق جدا" )).

== البطالة في فرنسا تبلغ أدنى مستوى لها .

* باريس- أعلن معهد الإحصاء في فرنسا بان البطالة قد تراجعت إلى ما

دون العتبة الرمزية البالغة 9 بالمئة عند الفصل الرابع والأخير من 2017.

وكشفت آخر الأرقام عن تسارع سوق العمل بفضل قطاعي الخدمات والمناوبة.

وتراهن الحكومة على تحقيق نمو بنسبة 7 بالمئة مع نهاية ولاية الرئيس

إيمانويل ماكرون.

وأوضح معهد الإحصاء بأن نسبة البطالة تراجعت بـ0,7 نقطة لتبلغ( 8,6

بالمئة ) في فرنسا القارية و( 8,9 بالمئة ) مع احتساب مقاطعات ما وراء

البحار)).



== مخزون من المعادن الثمينة يسد حاجات العالم لقرون.

* طوكيو - قام علماء يابانيون بتحليل حقول ضخمة من المعادن النادرة في

قعر المحيط الهادئ مشيرين إلى أنها قد تكفي لتأمين الاستهلاك العالمي

لبعض هذه المعادن على مدى قرون.

وأفادت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" أن الحقول التي تم

اكتشافها قد تحوي أكثر من 16 مليون طن من هذه المعادن الثمينة المستخدمة

في صناعة التكنولوجيا المتطورة مثل الطواحين الهوائية والهواتف الذكية.

وتقع الحقول في منطقة واسعة تمتد على مساحة 2500 كلم مربع قرب جزيرة

ميناميتوريشيما الواقعة على بعد حوالي 2000 كلم جنوب شرق طوكيو.

وقام الباحثون بتحليل عينات من الوحول المستخرجة على عمق أكثر من

خمسة آلاف متر ليستنتجوا منها كمية المعادن التي يمكن استغلالها.

وشددت الدراسة على أن منطقة الأبحاث "لديها القدرة على تزويد العالم بهذه

المعادن بشكل يكاد لا ينتهي".

وأضافوا أنه في حال التوصل مستقبلا إلى وسيلة لاستخدام تقنية

الاستخراج هذه مباشرة تحت المياه، عندها "سيساهم ذلك في تحسين الفاعلية

الاقتصادية" لاستغلال هذه الحقول الواقعة في أعماق المحيط)).



== مواصفات للمطاعم السياحية في مصر.

القاهرة -وزيرة السياحة، توافق على إعادة تشكيل لجنة لوضع مواصفات

المطاعم السياحية، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص،

وذلك بهدف تسهيل انضمام أكبر عدد من المطاعم للتراخيص السياحية،

والارتقاء بمستوى الخدمة في المطاعم،

وان الغرفة المكلفة بذلك تعمل حاليا على وضع برنامج تدريبى للصحة وسلامة

الغذاء لكافة العاملين بالمطاعم السياحية، على أن يتم منح المطعم المتفوق

الذي يجتاز تفتيش الشركة العالمية المختصة التي سيتم التعاقد معها، نجمة

ذهبية كما ستقوم الغرفة بادراجه في كتالوجات الشركات العالمية للسفر)).



== افتتاح 500 مصنع نهاية الشهر بعد تسليمها للمستثمرين.

* القاهرة- رئيس هيئة التنمية الصناعية، يعلن إنجاز 3 مجمعات صناعية فى

بورسعيد وبدر والسادات تحتوى على إجمالى 500 وحدة صناعية تم تخصيصها

بالكامل للمستثمرين وسيتم افتتاحها نهاية شهر أبريل الجارى بعد انتهاء

كافة الإنشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا فى التشغيل.

وأضاف في تصريح لوسائل الاعلام بأن الهيئة تتولى فى إطار المبادرة عملية

إنشاء مبانى المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها

وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومبانى الوحدات

الصناعية)).



== تحويلات مالية للدول الفقيرة بلغت 466 مليار دولار.

* لندن- أعلن البنك الدولى أن التحويلات المالية التى تعد مصدرا مهما

للإيرادات فى البلدان الفقيرة بلغت مستوى قياسيا عام 2017 بعد عامين من

التراجع.

وأوضح البنك، فى بيان، أن حجم الأموال المرسلة إلى الدول ذات الدخل

المتدنى والمتوسط بلغ 466 مليار دولار العام الماضى ارتفاعا من 429 مليار

دولار عام 2016، أى بزيادة حجمها 8,5 %.

وبلغت تكلفة إرسال المهاجرين الى بلدانهم الاصلى 7,1 % فى المتوسط

خلال الربع الأول من عام 2018، وهذا معدل يفوق كثيرا ما يعتبر الكلفة

المثلى لذلك)).



== روسيا تحل المرتبة الثانية عالميا فى إنتاج النفط .

* موسكو -حلت روسيا فى المرتبة الثانية عالميا من حيث إنتاج النفط

بإنتاج 9.533 مليون برميل يوميا، وذلك بعد أن تقدمت السعودية لتشغل

المرتبة الأولى بعد عام من تصدر روسيا للدول المنتجة للنفط.

وذكر بيان لهيئة الإحصاء الروسية، بأن روسيا حافظت على المرتبة الأولى

عالميا من حيث إنتاج النفط لـ 11 شهرا على التوالي، ولكن السعودية رفعت

مستوى الإنتاج بواقع 9.982 مليون برميل يوميا.

وأضاف البيان، أن دول (الأوبك) رفعت حجم الإنتاج بواقع 32.186 مليون

برميل يوميا خلال شهر فبراير الماضي، ومن بينها العراق التى رفعت مستوى

الإنتاج بواقع 4.425 مليون برميل يوميا)).



== تمويل مشروعات الطاقة بمصر.

*القاهرة -مفوض الاتحاد الأوروبى من أجل الطاقة والمناخ يعلن عن إتمام

مناقشة تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة وسيتم دعم ذلك من حيث التمويل

المالى والفنى وكافة المجالات، مؤكدا أن الاتحاد لديه التزام واضح تجاه

المستقبل والعمل على تحقيق أهداف 2030 وخفض معدلات الانبعاثات والتحول

الى الطاقة النظيفة سواء طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكفاءة استخدام

الطاقة)).



== مؤتمر دولي حول "التصنيع والتنمية المستدامة". * القاهرة -معهد التخطيط القومى ينظم مؤتمر دولي بعنوان "التصنيع

والتنمية المستدامة"، خلال الفترة ما بين 5 - 6 مايو القادم، تحت رعاية

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمقر المعهد بمدينة نصر، بحضور

وزراء التخطيط والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى.

كما يحضر المؤتمر، العديد من الخبراء ورجال اعمال الى جالب وفود من دول

الجزائر واليابان والسعودية، وممثل عن الامم المتحدة للتنمية الصناعية،

ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية)).



== خطة للصندوق النقد الدولي لمكافحة الفساد في القطاع الخاص.

واشنطن - قرّر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء

تقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة المزمنة في الدول الأعضاء من خلال

تشجيعها على التصدي لها أيضا في القطاع الخاص.

وتبنّى الصندوق، الذي أقرّ بأنه كان يفتقر إلى "الوضوح" حول المسألة في

الماضي، إطارا تنظيميا جديدا الأحد الماضي، ليتيح للمهمات السنوية

لبعثاته حول العالم أن تجري تقييما منتظما حول طبيعة وخطورة الفساد، وذلك

اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد تعليقا على القرار الأول من

نوعه، والذي يأتي فيما يعاني الاقتصاد العالمي من ركود غير مسبوق، "نعلم

أن الفساد يضرّ بالفقراء ويقوّض الثقة في المؤسسات".

وكان الصندوق قد أورد في تقرير نُشر قبل عامين أن الفساد يستنفد كل عام

حوالي 2 بالمئة من الثروة العالمية ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو

الاقتصادي بين الدول.

وتبلغ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها في العالم وحدها بين 1.2 و2 مليار

دولار، أي ما يقارب إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، بحسب الصندوق)).



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مشروع سياحي في الأردن بقيمة مليار دولار.

* عمان - سلطة "منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة" الأردنية وقعت مذكرة

تفاهم مع ائتلاف أجنبي بريطاني سويسري صيني، تقوده شركة "اي ون"، لتنفيذ

مشروع "بانوراما المطل" في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة بكلفة مليار

دولار.

وكانت سلطة العقبة الاقتصادية قد فتحت باب الاستثمار والتقدم لتنفيذ

مشاريع استثمارية في مدينة العقبة في مناطق محددة، وطرحت الأراضي كفرص

استثمارية من ضمنها مشروع "بانوراما المطل"، الذي يعتبر من أكبر المشاريع

السياحية في الأردن والمنطقة.

وبحسب بيان صحافي صدر عن سطلة العقبة، قال رئيس السلطة "أن المشروع يهدف

إلى توفير فرص عمل دائمة وفتح أسواق جديدة للسياح وتعظيم استخدام الشاطئ

من خلال إنشاء بحيرات اصطناعية و"تليفريك" يتيح لزوار العقبة إطلالة

متميزة على المدينة والبحر.

وسيوفر المشروع أنواعاً جديدة من السياحة في الأردن، مثل سياحة الساحل

وسياحة الجبل، وسيعطي العقبة نفساً جديداً بعد توفر المرافق والخدمات

السياحية كافة بالإضافة إلى الفنادق والمناطق السكنية)).



== فتح أسواقاً جديدة لإنعاش السياحة في الاردن.

*عمان - قال مدير هيئة تنشيط السياحة في الأردن بإن "أعداد السياح ارتفعت

العام الماضي بنسبة 10% مع وصول أربعة ملايين و350 ألف سائح، فيما

ارتفعالدخل السياحي بنسبة 12.5% مسجلا 4.6 مليارات دولار".

وأكد في تصريحات لوسائل الاعلام" أن "عامي 2011 و2012 كانا من أكثر

السنوات تأثيراً على قطاع السياحة في الأردن، إذ انخفضت أعداد السياح الى

حوالى ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص"، بعد أن كان عددهم قد وصل إلى حوالى

سبعة ملايين سائح عام 2010".

وقال المسؤول الأردني إنه "كلما استقرت أوضاع المناطق المجاورة للأردن،

كلما أثر ذلك إيجاباً على قطاع السياحة وأعداد السياح والإيرادات...

الأمور بدأت تبشر بالخير، والأرقام بدأت بالارتفاع")).



== الاقتصاد في 2018 .. تفاؤل عالمي وحذر عربي.

* نيويرك- ذكرت وسائل الاعلام بأنه من المتوقع ومع انطلاق العام 2018

ستود حالة من التفاؤل أسواق المال العالمية وسط توقعات بزيادة معدلات نمو

الاقتصاديات الكبرى بعد تجاوز أزمات رئيسية، ودعم التفاؤل تأكيدات صندوق

النقد الدولى بأن التعافي العالمي يكتسب قوة، حيث من توقعات صندوق النقد

الدولى بان النمو في بعض من الدول قد يرتفع إلى 3.7% في 2018، كما رفع

الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.3% في 2018 حيث سيستفيد من ظروف

مالية مؤاتية جدا وشعور قوي بالثقة لدى المستهلكين والصناعيين.

وفي منطقة اليورو، رفع صندوق النقد من توقعاته أيضا للنمو في 2018 بسبب

انتعاش التجارة العالمية وتراجع حالة عدم الاستقرار السياسي)).



== أدنوك توقع اتفاق تنقيب مع "أو.ام.في" النمساوية.

* ابوظبي - أبلغت مصادر مطلعة وسائل الاعلام بأنه من المنتظر أن توقع

شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقا للتنقيب عن النفط مع أو.ام.في

النمساوية .

وأضافت المصادر انه ايضا من المقرر إجراء التوقيع والإعلان الرسمي عن

الاتفاق أثناء زيارة يقوم بها المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إلى

الإمارات العربية المتحدة فريبا)).

- (( وكالة

الانباء الليبية )) -



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