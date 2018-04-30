الخميس القادم احياء اسبوع المرور العربي ويوم المرور العالمي .



طرابلس 30 ابريل 2018(وال)- تنظم الادارة العامة للمرور والتراخيص

الخميس القادم احتفالية بمدينة الزاوية احياء ليوم المرور العالمي واسبوع

المرور العربي .

وافاد مدير الادارة العامة للمرور والتراخيص العميد عبد السلام

البركي في تصريح خص به وكالة الانباء الليبية (وال) ان فاعليات يوم

المرور العالمي التي تصاحبها اسبوع المرور العربي ستقام هذا العام في

مدينة الزاوية بمشاركة كافة مديريات الامن بمحتلف بلديات ليبيا بما في

ذلك مديريات الامن الواقعة على الطريق الساحلي الممتد من غرب طرابلس الى

راس اجدير .

واضاف البركي ان الاحتفال بيوم المرور العالمي والذي يستمر على مدى

اسبوع سيتخلله العديد من المحاضرات التوعوية لابراز مآسي واخطار الحوادث

المرورية التي تحدث بصورة يومية وتاثيرها السلبي على الاسرة خاصة

والمجتمع عامة في مختلف المدن الليبية وعلى الطرقات .



وأكد البركي انه سيتم على هامش الاحتفالية تنظيم محاضرات وورش عمل

في كافة المدارس والجامعات في مجال السلامة المرورية وتخصص حلقات

بالاذاعات المرئية والمسموعة المحلية على مستوى البلدية لابراز هذا

الحدث.

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