الاتحاد العام لعمال ليبيا يحي العمال في اليوم العالمي للعمال
الذي يصادف الاول من مايو.
الإثنين ، 30- 04- 2018 - 13:08:00
طرابلس 30 ابريل 2018 (وال) - اصدر الاتحاد العام لعمال ليبيا اليوم
الاثنين بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الاول من مايو
كل عام .
وقدم الاتحاد في مستهل البيان التهاني لكل العمال الشرفاء في ارجاء
الوطن بمناسبة هذا اليوم العالمي الذي يحتفل فيه العمال في كل انحاء
العالم بعيدهم .
ودعا الاتحاد العام لعمال ليبيا بهذه المناسبة الليبيين في كل المواقع
بالاخلاص لله والوطن والدعوة الى نبذ الخلافات وتحكيم العقل ونشر قيم
التسامح وصولا الى بناء ليبيا ولم شمل ابنائها .
وحيا البيان رواد الحركة النقابية في ليبيا على مر التاريخ ، وكل العمال
الذين يتواجدون في هذه المرحلة في مواقع العمل والانتاج مسخرين
امكانياتهم لصالح العمل والمساهمة في بناء الوطن .
(وال)