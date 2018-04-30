عملية جراحية ناجحة لطفل في الرابعة من عمره بمستشفى الاطفال بنغازي.





طرابلس 30 أبريل 2018 ( وال ) - اجريت بمستشفى الاطفال ببنغازي

عملية جراحية ناجحة لطفل في الرابعة من عمره في مجال طب وجراحة المسالك

البولية على ايدي طاقم طبي ليبي من الجراحيين .

حيث قام الفريق الطبي خلال العملية التي استغرقت خمس ساعات بإصلاح

تشوه خلقي لطفل في الرابعة من عمره يعاني من وجود إنقلاب خارجي للمثانة

البولية ووجود تشوه خلقي آخر مصاحب .

وضم الطاقم الطبي الذي اجرى العملية بمستشفي الاطفال ببنغازي كل من :

الدكتور يونس البشاري استشاري جراحات المسالك، والدكتور محمد العيان

والدكتور محمد لاديرع اخصائي جراحة مسالك، والدكتور فتحي بن رحمة و

الدكتور صلاح جاد الله.

وتمكن الجراحون خلال هذه العملية من استحداث مثانة بولية بتحريرها

من الجدار البطني الامامي ، وكذلك استحداث عنق للمثانة ومجري للبول

وتحوير للعضو الذكري وصمام بولي وانجاز تثبيت المثانة بالتجويف البطني

والتضييق بعضمتي الحوض وتحرير السرة وتقوية الجدار البطني الأمامي واغلاق

الجلد تجميليا.

وتعتبر هذه الحالة نادرة الحدوث وتحتاج لاجراء عمليات اصلاحية وتقويمية

متعددة .

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