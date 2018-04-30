رئيسة وزراء بريطانيا تعين وزيرا جديدا للداخلية.





لندن، 30 أبريل 2018( وال ) -عينت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"

اليوم الاثنين " ساجد جافد" وزيرا جديدا للداخلية، عقب استقالة الوزيرة

" أمبر رود" أمس على خلفية جدل أثير حول حصص سنوية لترحيل المهاجرين غير

الشرعيين.

وكانت الوزيرة رود قد تقدمت مساء الاحد باستقالتها عقب موجة من الجدل

استمرت على مدار الأيام الماضية، بعدما نشرت الصحافة أن الوزيرة كانت

على علم بهذه الحصص، إلا أنها نفت ذلك الأسبوع الماضي أمام لجنة تابعة

للبرلمان البريطاني.