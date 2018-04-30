إدارة الشؤون المعنوية برئاسة الاركان العامة للجيش الليبي تنعى ضحايا طائرة الشحن ( سي 130 ) التى سقطت أمس الاحد بعد اقلاعها من مطار حقل الشرارة .

طرابلس 30 أبريل 2018( وال ) - نعت ادارة الشؤون المعنوية برئاسة الاركان العامة للجيش الليبي ضحايا طائرة الشحن ( سي 130 ) التى سقطت أمس

الاحد بعد اقلاعها من مطار حقل الشرارة على بعد 2 كيلو متر من المطار وهم

عميد طيار المبروك أحمد / وعقيد احميده ناصوف ومقدم مهندس عبد الكريم السنوسي .

وأعربت إدارة الشؤون المعنوية برئاسة الأركان عن أحر تعازيها ومواساتها الى أسر وأهل الضحايا وزملائهم برئاسة أركان القوات الجوية والجيش الليبي داعية الله العلي العظيم أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان .



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