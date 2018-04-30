موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الاثنين 30 أبريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





* القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية يبحث مع غسان سلامة

المبعوث الأممي إلى ليبيا سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التي

يضطلع بها المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية واتمام الاستحقاقات

السياسية والدستورية والانتخابية المقررة .

* القاهرة - اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا اليوم بمقر الجامعة

لمناقشة الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية للمضي

قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد.

* طرابلس- المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن سقوط طائرة شحن وتحطمها

بالقرب من حقل الشرارة , واستشهاد 3 من طاقمها وإصابة اخر بحروق .

* طرابلس- أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع رئيس مجلس إدارة مصلحة

التخطيط العمراني المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل المصلحة، وتفعيل

مشروع الجيل الثالث.

* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي " كاجمان" يلتقي مع عدد من اعيان

وحكماء مدينة الكفرة ، ويبحث معهم الأوضاع الإنسانية، والأمنية التي تمر

بها المنطقة كونها منطقة حدودية مهمة.

* طرابلس- وزارة الصحة بحكومة الوفاق تستعد لاحياء اليوم العالمي

للتمريض , والاحتفال سيشهد تكريم 3 فئات من عناصر التمريض .

* طرابلس- وزارة العمل والتأهيل تحتفل باليوم العالمي للسلامة والصحة

المهنية , وتخلل الحفل عروض مرئية ومشاهد تمثيلية للأطفال.

* طرابلس-وكيل وزارة التعليم يوجه" خطابا إلى وكيل وزارة الداخلية يدعوه

فيه إلى عقد اجتماع تشاوري بشأن امتحانات الشهادة الثانوية..

* طرابلس- وزارة الاقتصاد والصناعة تشارك في اجتماعات المنظمة العربية

للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية الذي عقد

بالكويت بوفد ترأسه وزير الاقتصاد والصناعة " .

* طرابلس- المجلس البلدي ترهونة يعيد افتتاح المركز الوطني لتأصيل دجاج

اللحم بترهونة بطاقة انتاج 800 الف طير امهات سنويا.

* سبها- المجلس البلدي سبها يباشرفي تركيب أجهزة تحلية المياه ذات

مواصفات عالية بمدارس البلدية ، ويستهدف المشروع قرابة 55 مدرسة بالمدينة

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- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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