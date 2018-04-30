موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاثنين 30 ابريل 2018 .





*** قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف بأسلحتها الرشاشة الصيادين

والمواطنين والمزارعين في قطاع غزة,وتعتقل أربعة شبان من محافظة نابلس.

*** بالعاصمة المصرية القاهرة بدء أعمال الدورة العادية الـ 107 للمجلس

التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية .

*** المرصد السوري لحقوق الانسان يعلن عن هجوم بالقذائف على قاعدة

عسكرية بمحافظة حمص وسط سوريا يسفر

عن مقتل "26 " شخصا وأصيب 60 آخرون بجروح .

*** رئاسة الوزراء البريطانية تعلن عن استقالة وزيرة الداخلية أمبر راد،

بعد مزاعم تضليل البرلمان، بشأن أهداف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

*** وزارة الداخلية الأفغانية تعلن عن مقتل" 20 " شخصاً بينهم صحفيين

وإصابة 27 بجروح، في تفجيرانتحاري بدراجة نارية.



*** كوريا الشمالية تقرر تعديل " توقيتها الزمني القياسي " المعمول به

على غرار توقيت كوريا الجنوبية .

- (( وكالة الانباء الليبية

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