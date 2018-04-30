موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاثنين 30 ابريل 2018 .
الإثنين ، 30- 04- 2018 - 12:06:00
*** قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف بأسلحتها الرشاشة الصيادين
والمواطنين والمزارعين في قطاع غزة,وتعتقل أربعة شبان من محافظة نابلس.
*** بالعاصمة المصرية القاهرة بدء أعمال الدورة العادية الـ 107 للمجلس
التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية .
*** المرصد السوري لحقوق الانسان يعلن عن هجوم بالقذائف على قاعدة
عسكرية بمحافظة حمص وسط سوريا يسفر
عن مقتل "26 " شخصا وأصيب 60 آخرون بجروح .
*** رئاسة الوزراء البريطانية تعلن عن استقالة وزيرة الداخلية أمبر راد،
بعد مزاعم تضليل البرلمان، بشأن أهداف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
*** وزارة الداخلية الأفغانية تعلن عن مقتل" 20 " شخصاً بينهم صحفيين
وإصابة 27 بجروح، في تفجيرانتحاري بدراجة نارية.
*** كوريا الشمالية تقرر تعديل " توقيتها الزمني القياسي " المعمول به
على غرار توقيت كوريا الجنوبية .
- (( وكالة الانباء الليبية
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