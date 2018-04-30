رئاسة اركان القوات الجوية بحكومة الوفاق الوطني تنعى ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت امس بالقرب من حقل الشرارة النفطي.
الإثنين ، 30- 04- 2018 - 11:44:00
طرابلس 30 أبريل 2018 ( وال ) - نعت رئاسة اركان القوات الجوية بحكومة
الوفاق الوطني ضحايا الطائرة العسكرية من نوع C130 التي سقطت امس الاحد
بالقرب من حقل الشرارة النفطي وخلفت ثلاثة من شهداء الواجب وهم :-
- عميد طيار المبروك احمد المبروك .
- عقيد طيار احميدة ناصوف .
- رائد مهندس عبد الكريم السنوسي .
وتقدم منتسبو رئاسة اركان السلاح الجوي بأحر التعازي والمواساة لأسر
الشهداء ، متضرعين الى الله عز وجل ان يتقبلهم بواسع رحمته وأن يلهم آلهم
وذويهم جميل الصبر والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون .
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