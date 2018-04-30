رئاسة اركان القوات الجوية بحكومة الوفاق الوطني تنعى ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت امس بالقرب من حقل الشرارة النفطي.





طرابلس 30 أبريل 2018 ( وال ) - نعت رئاسة اركان القوات الجوية بحكومة

الوفاق الوطني ضحايا الطائرة العسكرية من نوع C130 التي سقطت امس الاحد

بالقرب من حقل الشرارة النفطي وخلفت ثلاثة من شهداء الواجب وهم :-

- عميد طيار المبروك احمد المبروك .

- عقيد طيار احميدة ناصوف .

- رائد مهندس عبد الكريم السنوسي .

وتقدم منتسبو رئاسة اركان السلاح الجوي بأحر التعازي والمواساة لأسر

الشهداء ، متضرعين الى الله عز وجل ان يتقبلهم بواسع رحمته وأن يلهم آلهم

وذويهم جميل الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون .

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