إعادة افتتاح المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم بترهونة.
الإثنين ، 30- 04- 2018 - 11:09:00
طرابلس 30 ابريل 2018 ( وال ) - اعاد المجلس البلدي ترهونة افتتاح
المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم بترهونة.
بعد اغلاق دام سبع سنوات بسبب غياب مؤسسات الدولة المعنية ، وتدهور
الوضع الأمني .
وينتج المركز كمية انتاج تبلغ 800 الف طير امهات سنويا ،
وتسليمها بعمر يوم واحد للمجمعات الانتاجية ، وقنوات القطاع الخاص التي
بدورها يؤمل منها انتاج 84 مليون كتكوت تسمين سنويا .
ويذكر أن المركز يحتوي على بنية تحتية كاملة تمت المحافظة عليها طيلة
السنوات الماضية تتضمن حظائر، وحضانات ، ومختبرا بيطريا ، ومحطة لتحلية
المياه، ومخازن اعلاف ، وورش متخصصة ، وغيرها من الملحقات الانتاجية
والفنية .
...( وال ) ...