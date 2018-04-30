إعادة افتتاح المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم بترهونة.





طرابلس 30 ابريل 2018 ( وال ) - اعاد المجلس البلدي ترهونة افتتاح

المركز الوطني لتأصيل دجاج اللحم بترهونة.

بعد اغلاق دام سبع سنوات بسبب غياب مؤسسات الدولة المعنية ، وتدهور

الوضع الأمني .

وينتج المركز كمية انتاج تبلغ 800 الف طير امهات سنويا ،

وتسليمها بعمر يوم واحد للمجمعات الانتاجية ، وقنوات القطاع الخاص التي

بدورها يؤمل منها انتاج 84 مليون كتكوت تسمين سنويا .

ويذكر أن المركز يحتوي على بنية تحتية كاملة تمت المحافظة عليها طيلة

السنوات الماضية تتضمن حظائر، وحضانات ، ومختبرا بيطريا ، ومحطة لتحلية

المياه، ومخازن اعلاف ، وورش متخصصة ، وغيرها من الملحقات الانتاجية

والفنية .

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