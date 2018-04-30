كوريا الشمالية تقرر تعديل توقيتها الزمني القياسي مع جنوب كوريا .





سيئول 30 أبريل 2018 (وال) - قررت كوريا الشمالية اليوم

الاثنين تعديل " توقيتها الزمني القياسي " المعمول به على غرار توقيت

كوريا الجنوبية .

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن اللجنة الدائمة لمجلس

الشعب الأعلى أقرت تقديم توقيت بيونغ يانغ الزمني القياسي الحالي بنصف

الساعة اعتمادا على خط الطول الشرقي 135 درجة ابتداء من يوم 5 مايو

المقبل.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس " كيم جونغ-أون " اقترح إعادة تعديل

التوقيت الزمني القياسي بين الكوريتين أثناء زيارته إلى الجنوب للقاء

القمة الثالث بين رئيسي الكوريتين.

ونقلت عن الرئيس " أون" قوله" إن التوحيد بين الشمال والجنوب ليس

شيئا تصوريا، بل هو مرحلة توحيد الأشياء المختلفة مثل التوقيت ، وعبر عن

اعتزامه توحيد التوقيتين في شبه الجزيرة الكورية كأول خطوة للتصالح

والتوحد للأمة الكورية .