المجلس البلدي سبها يشرع في تركيب أجهزة تحلية مياه لمدارس البلدية.الإثنين ، 30-04-2018 - 10:48:00



سبها 30- ابريل 2018م -( وال ) - باشر المجلس البلدي سبها في تركيب
أجهزة تحلية ذات مواصفات عالية بمدارس البلدية حيث يستهدف المشروع قرابة
55 مدرسة بالمدينة .
وأفاد المجلس البلدي سبها عبر موقعه : أنه ضمن خطة المجلس لدعم
المدارس تقرر تركيب أجهزة تحلية وتبريد وتعقيم المياه بمعدل جهازين بكل
مدرسة ، وكذلك توفير القرطاسية لإدارات المدارس المقدر عددها ب55 مدرسة.
حيث " انتهت المرحلة الأولى من المشروع وهي توزيع القرطاسية على مدارس
البلدية ، وبالتعاون مع مكتب مراقبة التعليم ستشرع البلدية
في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع تركيب أجهزة تحلية مياه .
كما قرر المجلس البلدي دعم الأنشطة الطلابية والرياضية تحت إشراف مكتب
النشاط والمشروعات بمكتب مراقبة التعليم فرع سبها ..
...( وال ) ..

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