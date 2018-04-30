المجلس البلدي سبها يشرع في تركيب أجهزة تحلية مياه لمدارس البلدية.





سبها 30- ابريل 2018م -( وال ) - باشر المجلس البلدي سبها في تركيب

أجهزة تحلية ذات مواصفات عالية بمدارس البلدية حيث يستهدف المشروع قرابة

55 مدرسة بالمدينة .

وأفاد المجلس البلدي سبها عبر موقعه : أنه ضمن خطة المجلس لدعم

المدارس تقرر تركيب أجهزة تحلية وتبريد وتعقيم المياه بمعدل جهازين بكل

مدرسة ، وكذلك توفير القرطاسية لإدارات المدارس المقدر عددها ب55 مدرسة.

حيث " انتهت المرحلة الأولى من المشروع وهي توزيع القرطاسية على مدارس

البلدية ، وبالتعاون مع مكتب مراقبة التعليم ستشرع البلدية

في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع تركيب أجهزة تحلية مياه .

كما قرر المجلس البلدي دعم الأنشطة الطلابية والرياضية تحت إشراف مكتب

النشاط والمشروعات بمكتب مراقبة التعليم فرع سبها ..

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