بدء اعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية .





القاهرة 30 أبريل 2018 ( وال) - بدأت بالعاصمة المصرية القاهرة

اليوم الأثنين، أعمال الدورة العادية الـ 107 للمجلس التنفيذي للمنظمة

العربية للتنمية الإدارية .

ويناقش اجتماع هذه الدورة متابعة تنفيذ القرارات الاسبقة للمجلس

التنفيذي، وتقرير انجازات المنظمة لعام 2017 والحسابات الختامية والمركز

النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب

الداخلي لعام 2017 وتقرير هيئة الرقابة المالية والادارية عن اعمال

المنظمة للعام 2017 ورد الادارة العامة على التقرير.

كما يبحث الاجتماع الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2019 ـ

2020، ووضع تصور حول إطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنتمية الإدارية

لتشجيع الممارسات والتجارب الادارية الناجحة، الموافقة على المشروع

النهائي لاتفاقية انشاء المنظمة ورفعة الى الجمعية العمومية لاعتماده،

وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة .

يذكر أن المجلس يتكون من سبعة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للمنظمة

لمدة سنتين، بحضور رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في المجلس التنفيذي

وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .