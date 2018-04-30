أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملها.





طرابلس 30 ابريل 2018 ( وال ) - بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور

" الطاهر عامر"، خلال الاجتماع التقابلي الذي عقده يوم أمس بديوان رئاسة

الوزراء مع رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني " فرج عبدالنبي

اللافي" والمسؤولين في المصلحة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل

المصلحة، وآليات تطوير عملها، وتفعيل مشروع الجيل الثالث.

وأكد السيد الأمين أن نقل تبعية المصلحة لديوان رئاسة الوزراء جاء نظراً

لأهمية العمل الذي تقوم به، وشدد على ضرورة اعداد الكوادر الفنية المؤهلة

التي تسهم في تطوير عملها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية التنسيق مع المجالس البلدية في اعداد

المخططات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتم التأكيد على الاستمرار في عقد الاجتماعات من اجل العمل على

تذليل الصعاب التي تواجه سير عمل المصلحة.

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