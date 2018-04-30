الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية .





طرابلس 30 إبريل 2018 ( وال ) - احتفلت وزارة العمل والتأهيل باليوم

العالمي للسلامة والصحة المهنية بحضور الدكتور المهدي الأمين ” وزير

العمل والتأهيل ورئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

الدكتور عادل الزنداح وحشد من الاساتذة والخبراء من مختلف الوزارات

والشركات والمهتمين بهذا المجال .

وألقيت خلال هذا الاحتفال الذي أقيم بمقر المعهد الوطني للإدارة

بطرابلس الكلمات التي أكدت على أهمية السلامة والصحة المهنية ودورها

الفعال ، وضرورة الإهتمام بالشباب وإتاحة الفرص لهم للإبداع والإبتكار

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كما أكد المتحدثون بأن أطفالنا هم مستقبلنا ويجب أن نبتعد بهم عن أي

مسببات تبعدهم عن أماكن العلم والتعلم والتألق.

كما رافق الحفل عروض مرئية ومشاهد تمثيلية للأطفال نالت إعجاب وتقدير

وإستحسان الحضور.

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