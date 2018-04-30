وكيل وزارة التعليم يدعو لعقد اجتماع تشاوري بين وزارة التعليم ووزارة الداخلية.





طرابلس 30 أبريل 2018 ( وال ) - وجه وكيل وزارة التعليم " عادل جمعة

" خطابا إلى وكيل وزارة الداخلية يدعوه فيه إلى عقد اجتماع تشاوري بين

وزارة التعليم ووزارة الداخلية تشارك فيه مديريات الأمن والأجهزة الأمنية

التابعة لوزارة الداخلية بمختلف البلديات.

وأوضحت وزارة التعليم عبر موقعها أن الاجتماع سيناقش التعاون المشترك

استعدادا لأجراء امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام ، وامتحانات كليات

جامعة طرابلس .

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