وزارة الاقتصاد تشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية.





طرابلس 30 أبريل 2018 ( وال ) - شاركت وزارة الاقتصاد والصناعة في

اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة

الدول العربية الذي عقد بالكويت بوفد ترأسه وزير الاقتصاد والصناعة

الدكتور" ناصر فضل الله الدرسي " .

وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط المنظمة وبرامجها خلال عامي

2016-2017. ، واعتماد برنامج عمل المنظمة وموازنتها للعامين 2019-2020.

كما تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لدورتي الجمعية العامة

الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.

وإعادة انتخاب المهندس عادل صقر من دولة الكويت مديراً عاماً للمنظمة

لأربعة سنوات اعتباراً من نوفمبر 2018.

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