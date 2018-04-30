المؤسسة الوطنية للنفط تعلن أن طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 تحطمت اثناء اقلاعها من مطار حقل الشرارة .





طرابلس 30 أبريل 2018 ( وال ) - ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن

طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 تحطمت اثناء اقلاعها من مطار حقل الشرارة

بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل, وسقطت

الطائرة على بعد كيلومترين من المطار في تمام الساعة 12:25 من بعد ظهر

يوم أمس الأحد الموافق 29 ابريل 2018.

وهرعت طواقم الاطفاء والإسعاف بالحقل لنجدة الطائرة المنكوبة. ونتج

عن هذا الحادث المأساوي استشهاد 3 من طاقم الطائرة وإصابة شخص بحروق .

جدير بالذكر ان الطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي ومستأجرة من قبل شركة

أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة لحقل الشرارة لنقل التموين ومستلزمات

الحقل الاخرى بسبب الاغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البريه المؤدية

الى الحقل.

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