زوارق قوات الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة .





غزة 30-ابريل-2018 ( وال ) - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر

اليوم الاثنين، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين والمواطنين والمزارعين

في قطاع غزة.

وأفادت مصادرفلسطينية بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها

الرشاشة صوب مراكب صيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية شرق حي الزيتون

شرق غزة في ساعات الصباح الباكر، وصوب مواطنين ومزارعين شرق خان يونس

جنوب قطاع غزة.

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