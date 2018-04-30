اللجنة الرباعية حول ليبيا تجتمع اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة .





القاهرة 30 ابريل 2018 (وال) - يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا والذي سيضم جامعة الدول

العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتناقش اللجنة مجموعة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف

الليبية على المضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في

البلاد.

كما ستبحث اللجنة التقدم الذي تحرزه عملية الوساطة التي تقودها الأمم

المتحدة في ليبيا للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية

المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي .

ويأتي الاجتماع ضمن التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي

والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعمًا

للعملية السياسية في ليبيا .

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