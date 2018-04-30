فروع المصارف ببلدية الجفرة تستلم 25 مليون دينار .





هون 30 ابريل 2018 ( وال )- تسلمت مصارف بلدية الجفرة سيولة مالية

تبلغ خمسة وعشرين مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية هون وسوكنة

وودان وزلة ، وفرع مصرف شمال افريقيا بودان .

وقال " تيسير بشير " رئيس الفرع البلدي هون إنه سيتم توزيع المبلغ

المالي المذكور حسب الحصص المقررة من قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس

منها خمسة ملايين دينار لمصرف شمال افريقيا فيما توزع العشرين مليون على

فروع مصرف الجمهورية في هون وسوكنة وودان وزلة .

...(وال الجفرة)...