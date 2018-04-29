الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار (2-0) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 29 أبريل 2018 (وال)- فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق الأنوار

بهدفين نظيفين، سجلهما لاعباه "إبراهيم بودبوس" و"إبراهيم الجارح" في

المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات

الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، لفرق المجموعة

الأولى.

وأسفرت نتائج مباريات أيام الخميس والجمعة والسبت ضمن منافسات الجولة

الأخيرة، عن فوز الهلال على النجمة (4-2)، ودارنس على القرضابية (1-0)،

لفرق المجموعة الأولى.

وضمن منافسات الجولة الأخيرة لفرق المجموعة الرابعة فاز المدينة على

الخمس (3-1)، وتعادل الوحدة مع المحلة (1-1)، وأبي الأشهر مع رفيق (0-0).

وتتواصل غدا الاثنين منافسات الجولة 13 لفرق المجموعة الثالثة،

بإقامة ثلاث مباريات، تجمع السويحلي مع الأولمبي بملعب مصراتة، والترسانة

مع الاتحاد المصراتي بملعب الأكاديمية بجنزور، والشط مع الشرارة بملعب

طرابلس الدولي. ...(وال)...