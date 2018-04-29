الأهلي بنغازي يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات 2017-2018.





طرابلس 29 أبريل 2018 (وال)- توج فريق الأهلي بنغازي بلقب بطولة كأس

ليبيا لكرة القدم داخل الصالات في نسختها الأولى للموسم الرياضي

2017-2018، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الأخضر بنتيجة (5-3)

والتي أقيمت أمس بقاعة حسين حمروش للألعاب الرياضية بمدينة البيضاء.

وكان فريق الأهلي بنغازي قد تأهل للمباراة النهائية على حساب فريق

الاتحاد بضربات الترجيح (3-2) بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل

الإيجابي (2-2) ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تأهل فريق الأخضر

للمباراة النهائية على حساب فريق السويحلي بنتيجة (3-1) ضمن نفس الدور. ...(وال) ...