الأهلي بنغازي يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات 2017-2018.
الأحد ، 29- 04- 2018 - 23:09:00
طرابلس 29 أبريل 2018 (وال)- توج فريق الأهلي بنغازي بلقب بطولة كأس
ليبيا لكرة القدم داخل الصالات في نسختها الأولى للموسم الرياضي
2017-2018، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الأخضر بنتيجة (5-3)
والتي أقيمت أمس بقاعة حسين حمروش للألعاب الرياضية بمدينة البيضاء.
وكان فريق الأهلي بنغازي قد تأهل للمباراة النهائية على حساب فريق
الاتحاد بضربات الترجيح (3-2) بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل
الإيجابي (2-2) ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تأهل فريق الأخضر
للمباراة النهائية على حساب فريق السويحلي بنتيجة (3-1) ضمن نفس الدور. ...(وال) ...