الصداقة بشحات وأبوسليم في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 29 أبريل 2018 (وال)- تأهل فريق الصداقة بشحات إلى مصاف الدوري

الممتاز لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم على فريق هلال سبها بنتيجة هدف

دون مقابل في المباراة التي أقيمت بملعب زليتن ضمن دوري سداسي الصعود إلى

الدوري الممتاز.

وكان فريق أبي سليم قد تأهل هو الآخر إلى الدوري الممتاز منذ الأسبوع

الماضي رغم خسارته اليوم أمام فريق أساريا بنتيجة هدفين مقابل هدف في

المباراة التي أقيمت بملعب الخمس.

وفي ملعب مصراتة خسر فريق اليرموك لقاءه الأخير مع فريق نجوم بنغازي

بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

الترتيب العام : فريق الصداقة بشحات بطل دوري الدرجة الأولى ودوري

الصعود إلى الممتاز برصيد 11 نقطة، أبوسليم 9 نقاط ثانيا وتأهل إلى

الدوري الممتاز، فريق أساريا ثالثا برصيد 7 نقاط، فريق نجوم بنغازي رابعا

برصيد 7 نقاط، اليرموك خامسا برصيد 5 نقاط، هلال سبها سادسا بنقطتين.

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