رائدات ومرشدات الكشافة بليبيا تعقد غدا لقاءً بطرابلس تحت شعار " محبة وعطاء " .

طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - تعقد رائدات ومرشدات الكشافة بليبيا لقاءً تحت شعار " محبة وعطاء " وذلك يوم غد الاثنين الموافق للـــ 30 من شهر أبريل الجاري على تمام الساعة الخامسة والنصف بقاعة فندق باب البحر بطرابلس .

يشار الى وصول العديد من رائدات ومرشدات الكشافة من بنغازي -البيضاء - اجدابيا - سبها - العجيلات - لزاوية - مصراته - طبرق - ودرنة وذلك للعاصمة طرابلس مساء اليوم الاحد للمشاركة في هذا اللقاء الكشفي .



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