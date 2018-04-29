رائدات ومرشدات الكشافة بليبيا تعقد غدا لقاءً بطرابلس تحت شعار " محبة وعطاء " .
الأحد ، 29- 04- 2018 - 16:03:00
طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - تعقد رائدات ومرشدات الكشافة بليبيا لقاءً تحت شعار " محبة وعطاء " وذلك يوم غد الاثنين الموافق للـــ 30 من شهر أبريل الجاري على تمام الساعة الخامسة والنصف بقاعة فندق باب البحر بطرابلس .
يشار الى وصول العديد من رائدات ومرشدات الكشافة من بنغازي -البيضاء - اجدابيا - سبها - العجيلات - لزاوية - مصراته - طبرق - ودرنة وذلك للعاصمة طرابلس مساء اليوم الاحد للمشاركة في هذا اللقاء الكشفي .
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