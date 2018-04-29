أمين عام مجلس الوزراء يبحث مع رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملها .

طرابلس 29 ابريل2018 ( وال ) - بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور " الطاهر عامر"، صباح اليوم الأحد خلال الاجتماع التقابلي الذي عقده بديوان رئاسة الوزراء مع رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني السيد" فرج عبدالنبي اللافي" والمسؤولين في المصلحة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل المصلحة، وآليات تطوير عملها، وتفعيل مشروع الجيل الثالث، وذلك بحضور كل من السادة مديري إدارة المتابعة، مكتب دعم القرار بالديوان، مستشار الأمين العام.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أكد أمين عام مجلس الوزراء للحضور على أن نقل تبعية المصلحة لديوان رئاسة الوزراء نظراً لأهمية العمل الذي تقوم به، وشدد على ضرورة اعداد الكوادر الفنية المؤهلة التي تسهم في تطوير عملها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية التنسيق مع المجالس البلدية في اعداد المخططات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتفقوا على الاستمرار في عقد الاجتماعات من اجل العمل على تذليل الصعاب التي تواجه سير عمل المصلحة.



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