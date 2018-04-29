مؤسسة النفط تعلن تحطم طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 اثناء اقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تحطم طائرة شحن مستأجرة من نوع C130 اثناء اقلاعها من مطار حقل الشرارة بعد تفريغها 18 طن من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن الطائرة سقطت على بعد 2 كيلو متر من المطار في تمام الساعة 12:25 من بعد ظهر اليوم الأحد ، مشيرة الى توجه طواقم الاطفاء والإسعاف بالحقل لنجدة الطائرة المنكوبة.

وأكد البيان أن هذا الحادث المأساوي نتج عنه استشهاد 3 من طاقم الطائرة وإصابة فرد آخر بحروق وجرى إسعافه جوا الى طرابلس.

وبحسب البيان فقد قام مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط بإلغاء جميع التزاماته وتوجهوا فورا الى المقر الرئيسي لشركة أكاكوس وعقد اجتماع بين مجلس الادارة مع ادارة شركة أكاكوس وعدد من المختصين بها لمتابعه هذا الحادث المأساوي والتحقيق في ملابساته .

وبحسب بيان المؤسسة فقد تم إحاطة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتطورات الموضوع والذي عبر عن تضامنه ووجه مكتبه بإعداد قرار باعتبار الذين سقطوا في هذا الحادث المأساوي شهداء واجب.

كما تم أحاطه الهيئة العامة للطيران المدني علما بالموضوع وقدمت المؤسسة تعازيها لرئيس أركان القوات الجوية.

ومن جانبه عبر المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن عميق حزنه وتضامنه مع عائلات الضحايا وعبر عن خالص تعازي المؤسسة الوطنية للنفط لهم في هذا المصاب الجلل.



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