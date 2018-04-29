سيالة يبحث مع السفير البريطاني عدد من القضايا الثنائية .

طرابلس 29 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الاحد مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر .



وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك .

كما تم خلال الاجتماع وفق المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية التطرق الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات المشهد السياسي في ليبيا خاصة بعد الاجتماع الذي تم مؤخرا بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الاعلى للدولة في المغرب .

كما تناول الاجتماع استعراض لخطوات المسار الديمقراطي والجهود الوطنية والدولية لتحقيق المصالحة الوطنية والوصول الى الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا .

(وال)