المجلس الرئاسي ينعى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية .

طرابلس 29 ابريل 2018 (وال) - نعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الاحد ضحايا سقوط طائرة الشحن العسكرية التي سقطت بالقرب من حقل الشرارة النفطي وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر من طاقم الطائرة.

بقلوب يملؤها الحزن والاسى ينعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية التي سقطت بالقرب من حقل الشرارة النفطي وخلفت ثلاثة من شهداء الواجب من طاقم الطائرة واصابة رابع .

انها لفاجعة تتفطر لها قلوبنا لكنه قضاء الله سبحانه وتعالى ولاراد لقضائه وقدره.

يتقدم المجلس الرئاسي باحر التعازي والمواساة لاسر شهداء هذا المصاب الجلل داعين المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وندعو الله باشفاء العاجل للمصاب .

ولقد بادرت حكومة الوفاق باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف .

(وال)