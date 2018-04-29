رئيس صندوق موازنة الأسعار : عجز الصندوق عن توريد المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك والمساهمة في توفيرها .



طرابلس 29 ابريل 2018 ( وال ) - أعلن رئيس صندوق موازنة الأسعار في ليبيا

السيد " جمال الشيباني " عجز الصندوق عن توريد المواد الغذائية خلال شهر

رمضان المبارك والمساهمة في توفيرها.

وقال السيد جمال الشيباني في مقابلة خاصة لوكالة الأنباء الليبية حول

استعدادات صندوق موازنة الأسعار لشهر رمضان المبارك إن الصندوق لم يقم

باستيراد أية سلع أو مواد غذائية استعدادا لهذا الشهر ، موضحا أنه منذ

شهر أكتوبر 2017 لم يفتح أي اعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي لصندوق

موازنة الأسعار .

وكشف السيد الشيباني لـ ( وال ) أن السلع الموجودة في مخازن صندوق

موازنة الأسعار هي سلع متبقية مما استورده الصندوق خلال الفترة الماضية

وهي عبارة عن مكرونة وزيت وطماطم حصص الجمعيات لمدة شهر واحد فقط .

وقال رئيس صندوق موازنة الأسعار إنه في الوقت الذي يقوم فيه مصرف ليبيا

المركزي بفتح اعتمادات للشركات الخاصة يمتنع عن فتح اعتمادات للصندوق .

وعبر رئيس صندوق موازنة الأسعار خلال هذه المقابلة الخاصة مع ( وال )

عن أسفهلما أسماه برفض مصرف ليبيا المركزي التعامل مع الصندوق في توفير

المواد الغذائية .

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول هذه المقابلة في بثتنا ليوم الغد .

( وال )