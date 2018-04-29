ندوة علمية حول الاستحقاق الانتخابي في الجفرة .





الجفرة 29 ابريل 2018 (وال)- نظم مكتب الثقافة الجفرة، مؤخرًا بقاعة

الحرية في مدينة هون ندوة بعنوان: " الاستحقاق الانتخابي" شارك فيها

بأوراق علمية، الدكتور حسين السني، والأستاذ احمد العكشي، والدكتور محمد

حفاظ، والأستاذ عبد الله الشيخ ، تناولوا فيها الجوانب القانونية

والاجتماعية والسياسية في الاستحقاق الانتخابي.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة وطرح الأسئلة حول مختلف الجوانب في

العملية الانتخابية شارك فيها عدد من الأساتذة والطلاب، ومختصين وعدد من

وسائل الإعلام .

(وال)