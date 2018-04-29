موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاحد 29 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* سان بطرسبورغ - أول محطة كهروذرية عائمة في العالم تنزل في مياه

البحر,تزن أكثر من 20 ألف طن، وستستخدم للحصول على الطاقة الكهربائية

والحرارية، ولتحلية مياه البحر وقدرتها الإنتاجية من 40 إلى 240 ألف متر

مكعب من المياه العذبة يوميا.

* أمستردام- انقطاع واسع للكهرباء يجبر مطار سخيبول في أمستردام

للاغلاق ,كما أغلقت الطرق المؤدية إليه وأوقفت حركة القطارات ”لضمان

سلامة المسافرين“.

* لندن -- علماء دوليون يتوصلون الى ان 44 من المتغيرات الجينية

التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بالاكتئاب الشديد وقالوا إن كل البشر

يحملون بعضا منها على الأقل.



- (( وكالة الانباء الليبية

)) -

--------------------------