مكتب أوقاف نالوت يكرم عددا من الطلبة الحافظين لكتاب الله.
الأحد ، 29- 04- 2018 - 12:57:00
طرابلس 29 ابريل 2018 ( وال ) - نظم مكتب الاوقاف بمدينة نالوت
احتفالية تم خلالها تكريم عدد من حفظة كتاب الله بعدد من مراكز التحفيظ
من بينهم الطالبان "اسلام"، و" محمد خالد ايوب " اللذين نالا شرف حفظ
كتاب الله كاملا بمسجد سيدي خليفة .
وحضر حفل التكريم عدد من المسؤولين بمدينة نالوت ، وعدد من مشائخ مراكز
التحفيظ ، وضيوف من الجامعة الاسمرية بزليتن ، بالاضافة إلى طلبة العلم ،
وحفظة القرآن الكريم ، واولياء الامور .
...( وال ) ...