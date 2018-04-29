مكتب أوقاف نالوت يكرم عددا من الطلبة الحافظين لكتاب الله.





طرابلس 29 ابريل 2018 ( وال ) - نظم مكتب الاوقاف بمدينة نالوت

احتفالية تم خلالها تكريم عدد من حفظة كتاب الله بعدد من مراكز التحفيظ

من بينهم الطالبان "اسلام"، و" محمد خالد ايوب " اللذين نالا شرف حفظ

كتاب الله كاملا بمسجد سيدي خليفة .

وحضر حفل التكريم عدد من المسؤولين بمدينة نالوت ، وعدد من مشائخ مراكز

التحفيظ ، وضيوف من الجامعة الاسمرية بزليتن ، بالاضافة إلى طلبة العلم ،

وحفظة القرآن الكريم ، واولياء الامور .

...( وال ) ...