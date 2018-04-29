مكتب أوقاف نالوت يكرم عددا من الطلبة الحافظين لكتاب الله.الأحد ، 29-04-2018 - 12:57:00



طرابلس 29 ابريل 2018 ( وال ) - نظم مكتب الاوقاف بمدينة نالوت
احتفالية تم خلالها تكريم عدد من حفظة كتاب الله بعدد من مراكز التحفيظ
من بينهم الطالبان "اسلام"، و" محمد خالد ايوب " اللذين نالا شرف حفظ
كتاب الله كاملا بمسجد سيدي خليفة .
وحضر حفل التكريم عدد من المسؤولين بمدينة نالوت ، وعدد من مشائخ مراكز
التحفيظ ، وضيوف من الجامعة الاسمرية بزليتن ، بالاضافة إلى طلبة العلم ،
وحفظة القرآن الكريم ، واولياء الامور .
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