أهالي وسكان مدينة سرت يحيون الذكري الثالثة بعد المائة لمعركة
القرضابية.
الأحد ، 29- 04- 2018 - 12:32:00
سرت 29 ابريل 208م(وال) - أحيا أهالي وسكان مدينة سرت وضواحيها أمس
السبت الذكري الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية الشهيرة التي وقعت
يومي 28 و29 من شهر أبريل عام 1915 بين المجاهدين وجحافل المستعمر
الايطالي .
واقيم بهذه المناسبة مهرجانا للفروسية الشعبية بمنطقة النبيلية بسرت
شارك فيه نوادي الفروسية بسرت واهراوة وابوزاهية .
وقراء المشاركون في المهرجان فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء
معركة القرضابية التي شارك فيها الاجداد والاباء من مختلف انحاء ليبيا
وكبدوا فيها المستعمر الايطالي خسائر كبيرة في الارواح والعتاد .
...(وال سرت)....