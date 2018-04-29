أهالي وسكان مدينة سرت يحيون الذكري الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية.





سرت 29 ابريل 208م(وال) - أحيا أهالي وسكان مدينة سرت وضواحيها أمس

السبت الذكري الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية الشهيرة التي وقعت

يومي 28 و29 من شهر أبريل عام 1915 بين المجاهدين وجحافل المستعمر

الايطالي .

واقيم بهذه المناسبة مهرجانا للفروسية الشعبية بمنطقة النبيلية بسرت

شارك فيه نوادي الفروسية بسرت واهراوة وابوزاهية .

وقراء المشاركون في المهرجان فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء

معركة القرضابية التي شارك فيها الاجداد والاباء من مختلف انحاء ليبيا

وكبدوا فيها المستعمر الايطالي خسائر كبيرة في الارواح والعتاد .

...(وال سرت)....