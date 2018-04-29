موجز لأهم الأخبار المحلية ليوم الأحد 29 أبريل 2018 حتى الساعة ( 12 ظهرا ).





*القاهرة - جامعة الدول العربية تستضيف اجتماع المجموعة الرباعية

حول ليبيا، لتبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية

و تشجيع الأطراف الليبية لتحمل مسؤولياتها والمضي قدمًا في مسار استكمال

عملية الانتقال السياسي في البلاد.

طرابلس * - رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس " مصطفى

صنع الله " يبحث مع سفير بريطانيا لدى ليبيا " فرنك بيكر،" افاق التعاون

الثنائي بين البلدين ، وتشجيع الشركات البريطانية الكبرى للعودة إلى قطاع

النفط الليبي ، وخاصة شركة بي بي .

* سرت - احياء الذكرى الثالثة بعد المائة لمعركة القرضابية الشهيرة

بسرت بمهرجان للفروسية الشعبية .

* عين زارة - بلدية عين زارة تستعد لتنظيم حملة توعوية وورش عمل في

مجال (السلامة المرورية للطرقات ) بالمدارس وتوعية الطلبة والطالبات لاخد

الحطية والحذر من حوادث الطرق وما تسببه من مآسي .

* سوق الجمعة -حملة صحية بمدارس سوق الجمعة للكشف عن امراض العيون تحت

شعار ( أطفالنا عيوننا ) بالتنسيق مع مكتب الصحة وسيتم منح نظارات

طبية مجانا للتلاميذ الذين يتضح بأن لديهم صعوبة في النظر .

* طرابلس - بلدية طرابلس المركز تكلف فريق من مكتب شؤون الاصحاح البيئي

لاخذ عينات على طول شاطي البحر ,استعدادا لاستقبال موسم الاصطياف.

* بنغازي- بلدية بنغازي تسلم صندوق التضامن الاجتماعي فرع بنغازي

معدات وأدوات طبية في إطار اهتمامها بشريحة ذوى الاحتياجات الخاصة.

* بنغازي- متحف آثار طلميثة يتسلم أربعة قطع أثرية وجدها أحد المواطنيين

بالقرب من شاطئ البحر بالمنطقة .

* بنغازى - المستشفى المركزي التعليمي بمدينة البيضاء ينظم ورشة عمل

لمكافحة العدوى بوحدة غسيل الكلى" .

* زليتن- المجلس البلدي زليتن يمنح سلفة مالية بمبلغ ( 150 ) الف دينار

لشركة منفذة لمشروع إنشاء قاطع تعليمي بمدرسة ذات الصواري بمنطقة

الغويلات لاستكمال المشروع.

طرابلس - ببلدية حي الأندلس تباشر هدم وإزالة العشوائيات على طول

شاطئ البحر في نطاق استعداد البلدية لموسم الصيف الحالي .

* طرابلس- الهيئة العامة للسياحة توضح بأن منتزه وادي الكوف يحتل موقعا

متميزا، وسط مرتفعات الجبل الأخضر، وبه مساحات شاسعة من المحميات

الطبيعية ، وغابات وأحراش تنتج أجود أنواع العسل الطبيعي.

* طرابلس - المركز الوطني لمكافحة الأمراض يرسل الحصة الشهرية من أدوية

الدرن إلى فرعي المركز ببنغازي والبيضاء.



* طرابلس - إدارة الحج والعمرة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون

الأسلامية تنهي المرحلة الأولي المتعلقة بالتسجيل المبدئي للراغبين في

اداء فريضة الحج لهذا العام.

* طرابلس - رئيس مجلس الادارة والمدير العام لصندوق الضمان

الاجتماعي يوجه كتابا يأمر فيه مدراء الادارات المختصة ومدراء فروع

صندوق الضمان الاجتماعي والمكاتب التابعة له في كافة انحاء ليبيا بالشروع

فورا في صرف معاشات المتقاعدين عن شهري مايو ويونيو.

* طرابلس - الملتقى الأكاديمي للخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية

ينطلق بجامعة طرابلس لمناقشة أهمية الإهتمام بالخدمة الإجتماعية وضرورة

ربطها مع المؤسسات الرسمية المحتكة بالجمهور .

* طرابلس - المركز العام للتدريب بوزارة التعليم يقرر تمديد فترة قبول

المشاركات بشأن جائزة المعلم المتميز لسنة 2018 .

* يفرن - الملتقى الوطني يبدأ اجتماعاته في مدينة يفرن , وفي عدد من

المدن كخطوة نحو إعادة بناء الدولة الليبية

* ترهونة- انطلاق فعاليات مهرجان ترهونه للسياحة والتراث الشعبي في اطار

تشجيع السياحة الداخلية والاهتمام بالتراث الشعبي الليبي.

* طرابلس - المجلس البلدي حي الأندلس يناقش مطالب سكان محلة الدريبي

المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية المتهالكة ، ومشاكل تكدس القمامة

والهبوط في الطرق .



- (( وكالة الانباء

الليبية )) -

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