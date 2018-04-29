صنع الله " يبحث مع سفير بريطانيا لدى ليبيا " فرنك بيكر،" سبل تشجيع الشركات البريطانية الكبرى للعودة إلى قطاع النفط الليبي.





طرابلس 29 ابريل 2018 ( وال ) - بحث رئيس مجلس ادارة المؤسسة

الوطنية للنفط المهندس " مصطفى صنع الله " مع سفير بريطانيا لدى ليبيا "

فرنك بيكر،" افاق التعاون الثنائي بين البلدين ، وتشجيع الشركات

البريطانية الكبرى للعودة إلى قطاع النفط الليبي ، وخاصة شركة بي بي

وفرص التنقيب والتطوير المتوفر لها في ليبيا .

كما تناول الاجتماع التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة

النفطية .

وأشار المهندس صنع الله إلى أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لمجال

التدريب وخاصة في بريطانيا وتأمل المؤسسة من السفارة تسهيل اجراءات

التأشيرة للدخول إلى الأراضي البريطانية.

كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر رجال الاعمال

الليبي البريطاني والمزمع عقده في مدينة ابردين خلال الأسبوع القادم.

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