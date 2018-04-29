بلدية حي الأندلس تباشر في هدم وإزالة العشوائيات على طول شاطئ
البحر .
الأحد ، 29- 04- 2018 - 12:00:00
طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - باشرت ببلدية حي الأندلس أعمال
هدم وإزالة العشوائيات على طول شاطئ البحر في نطاق استعداد بلدية حي
الأندلس لاعداد المصائف لاهالي وسكان البلدية خلال موسم الصيف الحالي .
وحضر انطلاق تنظيف شاطى ء البحر عميد البلدية المكلف " محمد الفطيسي
" وعدد من أعضاء المجلس والمسئولين ، حيث تم هدم وإزالة العشوائيات على
طول شاطئ البحر بالتعاون مع فرقة المهام الخاصة قسم النجدة بحي الأندلس .
وقامت شركة الخدمات العامة وشركة الأشغال العامة طرابلس بمباشرة نقل
المخلفات للمكبات العمومية .
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