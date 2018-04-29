المجلس البلدي حي الأندلس يناقش متطلبات سكان محلة الدريبي.





طرابلس 29 أبريل 2018 ( وال ) - عقد المجلس البلدي حي الأندلس

اجتماع ضم عميد البلدية المكلف وسكان محلة الدريبي بحضور مدير مكتب

الرياضة ومدير جهاز الإسعاف بالبلدية تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع

المتعلقة بالخدمات لاهالي حي الدريبي أبرزها سوء الخدمات بالمنطقة

والبنية التحتية المتهالكة ، ومشاكل تكدس القمامة والهبوط في الطرق .

وأكد عميد البلدية حرص المجلس البلدي في ايجاد حلول للمشاكل

المطروحة ، والعمل على ايجاد ملاعب وساحات لشباب المنطقة وتحسين البنية

التحتية لبعض الملاعب الرياضية والمتنزهات ودعمهم لإجراء مسابقات رياضية

خلال شهر رمضان المبارك .

ويذكر أن رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري كان قد اجتمع أمس

الاول مع أعضاء المجلس البلدي حي الأندلس تم خلاله مناقشة الصعوبات

والعراقيل التي تواجه بلدية حي الأندلس في تسيير عملها وخطط البلدية

المستقبلية.

وأكد "المجبري" دعمه لعمل البلدية وإيجاد الحلول المناسبة لحل

المختنقات التي تواجهها.

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