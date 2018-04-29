الشروع في صرف معاشات المتقاعدين عن أشهر 5 ، 6 قبل 5 مايو وصرف شهر 7 قبل الاول من يونيو .





طرابلس 29 ابريل 2018 (وال) - اصدر رئيس مجلس الادارة والمدير العام

لصندوق الضمان الاجتماعي ادريس حفيظة كتابا موجها الى مدراء الادارات

المختصة ومدراء فروع صندوق الضمان الاجتماعي والمكاتب التابعة للادارة في

كافة انحاء ليبيا بالشروع فورا في صرف معاشات المتقاعدين عن شهري مايو

ويونيو 2018 قبل 5 مايو وكذلك صرف معاشات شهر يوليو قبل يوم 1/6/2018 .

كما تضمن الكتاب عدم تفعيل اقساط السلف الخاصة بالمتقاعدين عن الاشهر

مايو ،يونيو ،ويوليو 2018 .

وتاتي هذه الاجراءات مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر .

وذكر مصدر اعلامي من الصندوق ان كافة الفروع والمكاتب شرعت في العمل من

اجل القيام بهذا العمل .

(وال)