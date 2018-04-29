نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الأحد ، 29- 04- 2018 - 11:25:00
طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الأحد، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
" - السماء صافية إلى قليلة السحب ، الريح شرش سرعته مابين
(05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر ،
" البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر
مابين (17 - 18) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة.
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.
" السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على الساحل من درنة إلى
طبرق مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا ،
الريح شرش سرعته مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين
)0.75-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح
البحر مابين (18 - 19) درجة مئوية ،الرؤيـة جيدة.
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