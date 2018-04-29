نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 25 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الأحد، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

" - السماء صافية إلى قليلة السحب ، الريح شرش سرعته مابين

(05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر ،

" البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر

مابين (17 - 18) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة.



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.

" السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على الساحل من درنة إلى

طبرق مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا ،

الريح شرش سرعته مابين (05-20)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين

)0.75-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، درجة حرارة سطح

البحر مابين (18 - 19) درجة مئوية ،الرؤيـة جيدة.

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